財政部7日指出，國際三大信評機構之一的惠譽（FitchRatings）近日確認維持自2021年調升我國長期主權信用評等為「AA」，展望「穩定」佳績。

繼國際三大信評機構之一的標準普爾（Standard & Poor’s）國際信用評等機構於今年4月將我國主權信用評等再度由「AA」調升為「AA+」，如今惠譽也調升我國評等。

官員表示，惠譽肯定我國審慎財政管理及因應全球經濟成長放緩、疫情再起及通貨膨脹等不確定因素的良好表現。

依照惠譽報告，台灣穩定稅課收入成長及審慎財政支出讓今年度各級政府財政赤字較預算數縮小，明年度雖增加基礎建設及教育等政府支出計畫，惟各級政府預算赤字占GDP比率預測為0.7％，仍維持優於AA評等群組國家中位數1.4％水準。

惠譽認為，截至去年底，我國各級政府1年以上公共債務未償餘額占GDP比率34.3％，預測今年度將降為32.5％（遠低於AA評等群組國家中位數48.9％），2026年度逐步降至30.5％，肯定我國恪遵公共債務法規定的GDP占比50％上限，維持中期財政紀律良好基石。

另我國強勁外部融資、審慎財政管理、高度政府治理能力及具競爭力經商環境，也是惠譽支持評等結果關鍵因素。

惠譽報告也顯示，全球經濟急速放緩、中國大陸清零措施致供應鏈中斷、變種病毒疫情再起及通貨膨脹升高等衝擊，在台灣實施境外資金匯回鼓勵實質投資、具領導地位半導體公司（台積電）進行國內產能擴充計畫及強化貿易供應鏈等政策支持下，也減少部分衝擊，讓台灣經濟溫和成長，惟仍須持續觀察兩岸地緣政治風險上升對經濟發展風險。

財政部表示，因應俄烏戰爭延宕推升物價通膨升溫、台海地緣政治風險尚存及全球疫情變化多端，財政部將積極推動機動調降大宗物資稅負及紓困振興相關措施，密切關注國內外政經情勢，維護股市穩定，並積極開源節流，蓄積財政量能以因應經濟情勢變動，妥善靈活運用財政政策維持經濟動能，加速經濟成長，同時配合國際租稅趨勢適時研擬稅制改革，厚植國家發展實力。