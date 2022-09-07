新北市教育局與親子天下共同主辦「新北市2022年教育創新國際教育年會」，今（7）日逾百名教師及家長於新北市立圖書館總館共學。上午進行教師工作坊，下午則線上邀請推動學習共同體的東京大學名譽教授佐藤學及專家分享，交流師生、生生共學及學教翻轉的創新教學經驗。

新北市自2012年推動學習共同體，繼去年10年有成，本年度以「以學生為中心，為幸福而教」為主軸，會中發表新北學共2.0未來10年政策，以學生為中心，教師、家長傾聽學生的真實聲音，學生能安心說出我不懂，搭配生生用平板政策，老師和學生能在課堂中自然的使用數位工具，期待新北市的學生都擁有追求幸福的能力。

佐藤學表示，未來教育的三大方向應該是創新、協同及探究，而資訊科技最重要的角色就是協助學習的工具，妥善運用資訊科技，才能增進學習的效果，並發揮數位學習的功能。

淡江大學教育與未來設計學系教授陳麗華分享，她長年觀察台灣教學改革，教學發展不能單靠種子老師，需要全員投入，才能引發學生思考與價值判斷，產生教與學改善的實際行動。推動學習共同體超過10年的秀山國小校長張文斌認為，教育的初衷就是不讓孩子逃離學習，每一個孩子都應是學習的主角。透過教師合作關注學生的學習，進而調整老師的教學設計和教學方法，讓孩子真正學習，老師也不斷成長。

教育局長張明文表示，後疫情時代面臨著教育創新與挑戰，混成學習已逐步融入學校教育，期盼教育夥伴掌握社會脈動，持續關注課堂教學與翻轉學習的實踐。新北市整合校園通APP、親師生平台、校務行政系統、智慧教室，以及雲端智慧科技中心等軟硬體資源，以引領全國的智慧教育，推動新北學共2.0未來10年政策，以學生為中心，為幸福而教。