鐵道之旅也能走夢幻仙境風，易遊網與西拉雅風管處合作推出「環島之星」仙境西拉雅主題行程，提供豐富行、自由行、自駕遊共9支遊程商品供選擇，並於9月12日至25日打造期間限定的仙境西拉雅主題列車，在環島之星列車上即可品嘗充滿西拉雅風味的「超極仙」便當，以及東山咖啡、龍鳳酥、龍眼花茶等特色物產，還有傳遞西拉雅文化的天然山染或籐籃編織DIY體驗，從車上餐飲與活動服務到車下景點遊程，感受西拉雅豐饒富足的觀光魅力。

西拉雅風管處表示:「以共創永續旅遊的思維，搭上台灣的火車，愛上西拉雅這片土地，並特別以味蕾遊西拉雅開啟一種全新的五感體驗，希望民眾在上車後，便啟動這一趟的來自仙境好物打造移動的療癒場域，並感受絕對不能錯過的六大仙品，第一來自東山175公路的特色咖啡，第二飄散著淡淡花蜜香的龍眼花茶，第三酸甜芬芳的玉井芒果乾，第四龍鳳酥(龍眼+土鳳梨)，以及第五點搭配車上DIY檳榔染與竹編籃體驗，第六，也是最重要的仙境西拉雅X環島之星特別與卡多良食共同研發超豪氣的『超極仙』便當。」

宛如仙境般優美的西拉雅國家風景區，幅員廣大地貌豐富，不僅擁有許多值得造訪的自然景區，還有不少熱門打卡景點是人氣台劇的取景地，此次規劃的主題行程，將帶旅客深度探索、細細品味。

喜歡自然歷史景點和在地美食的旅客，可選購「台南西拉雅‧玉井芒果冰‧花園水道‧職人和菓子+後壁俗女村2天」行程，包含走訪台灣首座化石博物館「左鎮化石園區」、複合式絕美教堂「玉井白色教堂」、有珊瑚潭美名的「烏山頭水庫」等景點，再到芒果重鎮玉井享用沁涼消暑的芒果冰、大啖「三千院」懷石料理，在台南官田更特別安排「蔦町製菓工坊」職人下午茶，在超有FU的日式建築內，品嚐手作日式和菓子與手刷熱抹茶的清甜滋味，食宿行遊全包每人9900元起。

易遊網合作西拉雅風管處於9月12日至25日打造期間限定的「環島之星」仙境西拉雅主題行程。（易遊網提供）

若想一趟收集4大人氣台劇的拍攝景點，不妨選擇「台南西拉雅‧暴走女外科/俗女/孤味/我的婆婆/用九柑仔店3天」行程，包含有《用九柑仔店》的招牌柑仔店場景，懷舊復古店面超好拍；於後壁聚落取景的《俗女養成記》，金德興中藥行、24節氣步道、豐昌商店等都是朝聖必訪景點。

行程中還能探訪以絕美風光獲《村裡來了個暴走女外科》與《孤味》青睞，而成為拍攝地點之一的獨立小島「漁光島月牙灣」；台南正宗料理「府城食府」不僅是《孤味》拍攝地，更榮獲2022年必比登的最新推薦，也將安排旅客親自品嘗劇中美味；3日全包式行程每人1萬2900元起，2人成行再享升等賓士專車。

台灣首座化石博物館「左鎮化石園區」。（易遊網提供）

崇尚自主旅遊的旅客，可選擇「和運租車自駕遊˙嘉義+台南3天(嘉租南還)」，包含環島之星觀光列車與高鐵車票、飯店住宿與60小時租車，一次暢玩雙城每人最低5500元起，平日出發再享每人500元折扣。

「環島之星」西拉雅主題行程9月12日正式啟程，2人成行天天出發，即日起就可搶先預訂。購買豐富行的旅客，平日出發每人享現折1000元優惠，指定行程還有免費升等專車好康，不用與其他旅客共乘更安心。