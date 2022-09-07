中國海關總署今天（9月7日）發佈的數據顯示，今年前8個月中國進出口總值4.191兆美元，同比增長9.5％。其中，出口2.375兆美元，同比增長13.5％；進口1.815兆美元，同比增長4.6％；貿易順差5605.2億美元。

具體到8月，按美元計價，中國進出口總值5504.5億美元，同比增長4.1％。其中，出口3149.2億美元，同比增長7.1％；進口2355.3億美元，同比增長0.3％；貿易順差793.9億美元。

按人民幣計算，8月進出口總值3.71兆元，同比增長8.6％。其中，出口2.12兆元，同比增長11.8％；進口1.588兆元，同比增長4.6％；貿易順差5359.1億元。8月份，中國出口3149.2億美元，同比增速較7月放緩10.9個百分點至7.1％。

澎湃新聞報導，英大證券研究所所長鄭後成指出，摩根大通全球製造業PMI新訂單在榮枯線之下持續下行，是8月出口增速大幅下行的主導因素。8月摩根大通全球製造業PMI錄得50.3，較前值大幅下行0.8個百分點，與此同時，摩根大通全球製造業PMI新訂單錄得48.2，較前值下行0.7個百分點，連續2個月位於榮枯線之下，預示全球需求進入收縮狀態。

澎湃新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青分析，在全球經濟減速背景下，海外對中國出口商品的需求或有所降溫。與前期相比，8月歐美等發達經濟體高通膨對中國出口額的拉動效應有所減弱。事實上，這一現象在7月已有所體現。

基數因素方面，鄭後成表示，2021年同期基數上行6.23個百分點，也利空8月出口金額當月同比。

王青也表示，2021年7月出口額同比增速為19.2％，8月升至25.4％。去年8月出口增速基數上揚，必然會對今年8月出口同比增速形成一定抑製作用。同時，前期集中出運效應在8月基本消退。高頻數據顯示，8月八大主要港口外貿集裝箱吞吐量同比增速走弱至-0.1％，而7月為同比增長14.7％，沿海港口外貿貨物吞吐量也從7月的同比增長7％降至同比下跌1％。

王青表示，8月出口增速下滑，但仍體現較強韌性。近期大陸國內疫情波動對製造業產能及物流交通影響有限，而諸多因素影響下，海外對「中國製造」仍有較強依賴。同時，4月以來人民幣兌美元出現一定貶值（最大貶值幅度接近10％），這對8月出口會有一定推動作用。最後，近期大陸國內穩外貿政策持續發力，也會對出口形成一定支撐效應。

王青表示，8月進口增速低位下滑，與上年同期基數抬高有關，而近期國際大宗商品價格普遍下行，也會對進口額增速有一定下拉作用。同時，在地產投資下滑背景下，當前國內對上游原材料需求整體較弱，這是近期進口增速持續偏低的一個基本面因素。

王青還表示，預計接下來大陸國內經濟將保持恢復勢頭，但進口需求大幅擴張的可能性較小，加之國際大宗商品價格還有下行趨勢，未來一段時間進口增速將大體保持低位波動態勢。

澎湃新聞引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，8月進口增速再度放緩，主要是中國需求處於恢復階段，整體偏弱；國際大宗商品價格高位運行，價格效應削弱了進口需求；同時，去年進口高基數影響。

「進口在逐步改善，但預計增速維持低位。主要是國內進一步出台擴內需接續政策組合拳，國內消費、投資需求穩步恢復有助於帶動進口需求改善；但能源及部分原材料商品價格繼續維持高位運行，去年高基數影響，外貿進口仍處於低位。」周茂華說，目前外貿繼續呈現出口強、進口弱的格局，貿易順差維持高位。

展望9月，鄭後成表示，在傑克遜霍爾年會上，美聯準會主席鮑威爾的發言具有較強的「鷹派」色彩，預計9月美聯儲大概率繼續加息75個基點，此外，8月歐元區CPI當月同比錄得9.10％，創1997年1月有數據記錄以來新高，預計歐洲央行大概率大幅度加息，在此背景下，預計9月摩根大通全球製造業PMI大概率繼續承壓下行並跌破榮枯線，利空9月CRB指數當月同比，在數量與價格兩個角度對9月出口金額當月同比形成利空。

鄭後成還表示，2021年8月、9月出口金額當月同比分別錄得25.41％、27.93％，基數小幅上行利空9月出口增速。對9月出口增速形成利多的是，4-8月人民幣匯率持續貶值。綜上，在數量增速下行、價格增速下行以及基數上行的壓制下，預計9月出口金額當月同比大概率承壓。

王青也表示，伴隨去年同期出口基數抬高，以及海外經濟下行態勢對中國出口影響進一步體現，以及出口商品價格上漲因素的拉動效應趨於弱化。

王青表示，預計9月出口增速有可能進一步下降至5.0％左右。接下來在高基數和外需走弱背景下，中國出口增速波動下行將是基本趨勢。這意味著下半年穩增長將更倚重內需發力。值得一提的是，近期人民幣兌美元匯價較快下行，或對未來出口產生一定帶動作用，這也是彈性匯率發揮宏觀經濟自動穩定器作用的一種體現。不過歷史數據表明，人民幣貶值對出口的推動作用不必過度高估。