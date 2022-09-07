澳洲籍YouTuber「澳洲Sara（호주사라 Sara）」擁有34.4萬訂閱，因為喜歡韓國當地文化，8年前從家鄉飛到韓國生活，影片中時常分享當地美食和景點，同時說著一口流利的韓語，受到不少粉絲喜愛，然而她今年在網上宣布自己得了白血病，隨後逐漸減少上傳影片，5日男友發片證實她病逝消息，令大批網友不捨。

Sara今年3月帶韓籍男友回澳洲，兩人旅程中開心拍影片和網友分享，豈料再次更新近況已經是5月，只見Sara剃掉及肩長髮，只剩下一顆光頭，向觀眾坦承自己罹患白血病，目前正在接受治療，開玩笑用包包揹著儀器：「很酷吧！」之後仍透過社群平台分享近況，雖然畫面中Sara臉色蒼白，不過仍保持燦爛笑容，堅強模樣令不少粉絲心疼。

沒想到本月5日，Sara頻道再次更新，卻傳出令人難過的消息，Sara男友在影片中現身，強忍淚意和觀眾說明：「澳洲布里斯本突然下起大雨，我其實也大哭了一場」，證實Sara已經病逝的消息，同時遵照遺囑，公布Sara生前留給粉絲們的語音「如果你們在聽這段留言，我大概正從天上看著各位，偶爾吃到好吃的東西，再抬頭看看天空、想想我吧」。

Sara曾在2020年來台灣和阿滴拍片，對此阿滴得知該消息後，難過在Twitter哀悼：「震驚…這麼年輕優秀的生命，曾經交集碰撞過的靈魂，就這樣消逝了。」網友則訝異留言：「如此年輕，太可惜了，一路好走」、「還記得她跟滴妹吃烤肉，R.I.P.」。

滴妹曾到韓國和Sara一起拍片。（影／滴妹YouTube）