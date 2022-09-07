「笑死」暗諷楊丞琳被罵爆，內政部臉書刪改了。

藝人楊丞琳上大陸節目，提到小時候家裡窮，「吃海鮮挺奢侈的在那」，相關談話近日在台灣引發議論。內政部臉書6日貼反詐騙的造句圖文，其中1個例句寫道：「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈。」被質疑是政府帶頭霸凌。內政部長徐國勇今(7日)上午受訪表示，臉書年輕小編用創意來反詐騙，他支持，結果稍晚內政部臉書該則貼圖卻悄悄刪除引發爭議的例句，引發討論。

徐國勇今日上午出席國際警察合作論壇活動，對於內政部臉書的反詐騙圖文，引用楊丞琳上大陸節目的爭議發言，徐國勇表示「這不是在罵國人，這是在宣導反詐騙」，他也強調，不要隨著中國大陸打擊台灣，「我們的國民所得3萬多塊美金，我們台灣人不會吃不起海鮮，再怎麼窮，台灣人從小吃海鮮是很正常的。」他認為大陸用這種方式詆毀國人、詆毀我們經濟，因此小編用年輕人的創意來反詐騙宣導，「我支持他們」。

沒想到今日晚間，內政部臉書卻悄悄編輯刪改了該則圖文，把引爆爭議的第7點例句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」刪除，解釋「關於這兩天大家的關心與指教，內政部小編虛心接受，並將圖卡第七點移除」，指出近年來政府極力於打擊詐欺犯罪、保護人民財產，內政部以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向破解詐騙手法，本次反詐騙貼文，主要向國人宣導近年常出現的詐騙話術。

內政部臉書貼文表示，原文第7點引用時下網路討論度高的句子，並無揶揄任何人之意。貼文刊登後，引起各界關注，對於各方詮釋及衍生留言，並非發想本意，為避免議題失焦，因此內政部小編也將圖卡第7點移除。

楊丞琳自述小時貧困吃不起海鮮，遭綠營圍剿是虛構「貧窮台灣」對比「富強中國」，不僅要求放棄國籍，內政部更加碼稱「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」。對此，國民黨昨出面聲援，抨擊民進黨為轉移北市長參選人陳時中偷窺風波，帶頭霸凌藝人，圍魏救趙，必須譴責。

父母為廣東人、生於台北的歌手楊丞琳，2005年以《曖昧》一曲紅遍亞洲，迄今發行過12張個人專輯，演藝事業也延伸至電視、電影；優異的影視音作品，讓她成為台灣第五位達成入圍金曲、金鐘、金馬「三金」成就的女藝人。如今，因在陸綜說了「在台灣吃海鮮是奢侈的」、「我在台北長大，但我是廣東人」，遭蔡政府群起圍攻。

從「親英系」跳槽「湧言會」的北市議員參選人趙怡翔為爭取選民認同，昨指控楊丞琳是為配合中國宣傳手段將台灣比喻為又窮又苦，以「貧窮台灣」對比「富強中國」，要求她放棄國籍。

內政部也透過臉書補刀說，面對詐騙最佳回答是講「笑死！」例如「笑死，竟然有人說去柬埔寨一個月可以賺8萬」，或是「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」。

過去內政部透過臉書進行政令宣導時，按讚的人數大約介於1千上下，有時僅數百人，留言人數經常不到百人。但這則「海鮮」貼文PO上後短短1天，已獲得1.7萬個讚，近9千則留言、2千次分享。

然而，因爭議過大，稍早內政部已修改貼文，並說，「原文」引用時下網路討論度高的句子，並無揶揄任何人之意。貼文刊登後，引起各界關注，對於各方詮釋及衍生留言，並非發想本意，為避免議題失焦，小編將圖卡第7點移除。

儘管如此，有網友發現，楊丞琳受訪播出時間為7月3日，至今已逾2個月卻突然爆發，時間點頗巧。

國民黨立委李德維表示，這就是民進黨中央廚房的操作，預先準備素材，等時機丟出後就由塔綠斑出征；而楊丞琳事件就是為了救陳時中的偷窺事件，利用「抗中牌」圍魏救趙，相當悲哀。他說，柬埔寨詐騙讓多少國人受害，始終未見積極作為，「內政部什麼時候效率這麼好了？」

國民黨立院黨團總召曾銘宗則說，楊丞琳是講述小時家裡貧困，政府機關不僅帶頭霸凌藝人，還配合選舉策略轉移偷窺事件焦點，國民黨給予嚴厲譴責。

有網友在內政部臉書留言，「身為公部門帶頭霸凌國民，執政黨素質真的很棒」、「笑死，還以為點錯跑進黨媒版面」。也有網友感嘆，社會弱勢到連溫飽都有問題的人，吃海鮮對他們來說可能真的是奢侈的事，這種言語何嘗不是傷害。