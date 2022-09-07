28歲正妹Enako（えなこ）昔日被封為「日本第一Coser」，甜美可愛身高又只有154公分，嬌小身材卻有傲人E罩杯，讓她身後獲得百萬粉絲支持；Enako最近發行寫真集，今（7日）曬美照宣布上線了，身上只有黑色性感內衣褲，褪下Cos裝扮身材超有料，讓人看了臉紅心跳。

Enako在日本是相當有人氣的Coser，她平時除了分享各種Cosplay照片，近期不只會Cosplay，也會拍攝性感寫真，今日她宣傳寫真集上線，也不忘祭出清涼福利照；畫面中Enako紮起包子頭，身上只穿著一套黑色蕾絲內衣褲，全身上下都是亮點。

因為Enako只穿著火辣戰服，甜美臉蛋往下看，性感鎖骨線條、傲人E奶、結實小蠻腰和吹彈可破的雪白肌膚，讓人不知道目光該放哪才好；許多粉絲也都被辣得不要不要，直呼「可愛又性感，這個滿分」、「視覺饗宴」、「黑色內衣加襪帶特別性感」、「露太多了，負荷不了啊」。

Enako擁有可愛無辜的臉蛋，卻有E罩杯魔鬼身材，又只有154公分而已，完全就是小隻馬最佳代表，她不只在日本有高人氣，光是IG就有超過211萬粉絲數，每每更新動態都會引起討論。