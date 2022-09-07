康士坦的變化球KST等日前登上韓國舞台表演，賣力飆唱。（新視紀整合行銷提供）

noovy、OVDS、康士坦的變化球KST等3組台灣樂團日前登上韓國的弘大音樂節表演，飆唱許多台灣不同風格類型的音樂。他們在當地趁工作空檔享受當地美景、佳餚，noovy的團員Shawn、Jacob笑說，因為朋友有特別推薦韓國的外送炸雞，這次也終於圓夢吃到美味炸雞。

Mark也表示，想去體驗韓國的人文和歷史，日前特地去北村欣賞具有傳統風格的景點，JK則是偏好各種當地小吃，很開心品嚐了知名的部隊鍋。首次來韓國演出的noovy，心情興奮，這次演唱歌曲與以往日本場次不同，事前準備多首龐克、搖滾的歌曲，不少歌迷更遠從日本到場支持，「因為這幾年看了很多韓劇，也聽了很多韓國的音樂，終於能親自去感染韓國的娛樂文化」，並提到，他們會在飯店多創作幾首歌，當作來韓國的紀念。

康士坦的變化球KST還特別學習韓語，與當地粉絲流利交談。儘管大家都來自不同的背景，但透過音樂表演打破彼此文化鴻溝，康士坦的變化球KST自信表示：「相信一旦看過我們的表演，就會發現自己很難不上癮。」演出後現場觀眾遲遲不走並大喊：「KST！KST！」韓國音樂人更誇讚台灣樂團「真強」。