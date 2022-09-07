桃園市財政局長歐美鐶稱桃園「心裡的負債」達1500億持續延燒，桃園區市議員參選人凌濤直指今年基金調度金額暴增3倍，質疑桃園財政「真實負債」近592億加上「心裡的負債」593億，呼籲「散財周瑜」鄭文燦市長不要火燒市庫。

凌濤指出，《公共債務法》對地方政府在國內外所借入之長期、短期及透支、展期款項、自償性債務、特別預算及在營業基金、信託基金等所舉借之一年以上公共債務未償餘額預算數，都有明確規定。

凌濤說，帳面上，桃園的長短期債務240億。但其他非帳面上的債務，還包含了基金調度與自償性債務。基金調度沒有算在債務中，是因為統籌分配款會先編，但是不會馬上給，許多縣市政府先行使用未來再回補。

凌濤直指桃園市長鄭文燦至今不願意面對的問題是，桃園市政府這次的調度金額比以前多了近3倍，往年大多是200多億，這次竟然達588億，然而桃園市統籌分配款也才236億，中間落差的352億，最終仍可能要舉債支應。

凌濤進一步解釋，桃園市目前的帳面債務240億，加上調度金與統籌分配款落差的352億，共計實質負債592億。再加上以目前公共重大建設的進度，自償性債務593億的規畫能否如期實現，都是很大的問號。

「這才是鄭文燦不願意面對的真相！」凌濤說，當不必要的開支逐漸增加，鄭文燦可以拍拍屁股走人，桃園人卻要集體承擔，呼籲切勿：「周郎妙計大撒幣，賠了市政又負債」熱愛大撒幣的「散財周瑜」鄭文燦，不只必須開源，還必須節流，才是正辦。