藝人楊丞琳近日因「海鮮奢侈說」惹議，內政部昨臉書PO文列7種詐騙話術，也把楊的發言也列入開酸「笑死」。國民黨今天也仿相關發文，「數位中介法竟可以限制人民言論自由」為範例，揶揄面對蔡政府失能，人民才想說「笑死」。

國民黨也照樣造句，揶揄「笑死，竟然有人說台灣不缺電」、「笑死，論文抄襲高達90％，民進黨全黨瞎挺」、「笑死，政府採購疫苗不公布價格，還要封存30年」、「笑死，飛彈飛越台灣本島，都不告訴人民」、「笑死，死刑沒廢除，居然不執行」、「笑死，外役監逃犯殺警，內政部還有時間發廢文」、「笑死，政府公然斷章取義，製造話題自以為幽默？」

國民黨表示，政府責任是保障國人生命、財產安全，而非譁眾取寵博取眼球，但內政部發文表面上是要教大家如何面對詐騙事件，卻把詐騙當有趣，還玩照樣造句，甚至不顧事實公然嘲諷時事，國人看到這種政府，只會啼笑皆非、欲哭無淚。

國民黨批評，面對層出不窮的詐騙事件，甚至有國人被騙至國外受虐，蔡政府未提出務實解方，反用自以為幽默的文字宣導，有失格局；蔡政府與其自以為幽默的宣傳，更應提升因應層級，建立全面性預防措施，避免憾事一再發生。