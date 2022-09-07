新北市土城區大清水運動公園設置新北市首座煙囪地景溜滑梯，7日正式啟用，土城區長陳國欽表示，周邊的廷寮里市民活動中心下方曾是窯場，因此設計煙囪地景特色的溜滑梯，另外也打造繽紛耀眼的波浪遮陽網等設施，銜接原有設置的籃球場及共融遊戲場，進一步活化公園閒置空間，希望打造遊憩觀光兼具的設施。

陳國欽表示，土城大清水公園占地約5645坪，在地里長考量公園仍有許多可利用空間，因此建議設計具有窯場特色的設施，經歷設計說明會、基本設計與細部設計審查會等多次討論，順利設置新北首座煙囪地景溜滑梯，除了活化原本空間，還能融入當地特色文化的歷史記憶

另外，考量公園遮蔭避雨空間不足，可能直接影響民眾休憩遊玩的意願，因此也在共融遊戲場增設波浪遮陽網，提供遮蔭避雨空間，增加民眾停留空間，也增添不同豐富的色彩。

市議員廖宜琨表示，早在大清水運動公園二期工程啟動前，他就不斷爭取設置特色遊樂設施，終於成功爭取200萬經費，設施改善後期盼能吸引更多親子到現場遊玩。

土城區公所補充，除了土城大清水運動公園外，綜合體育場遊戲場改善工程、青雲柑林廣場改善工程、延和及永豐社區公園改善統包工程以及客家特色公園景觀營造規劃等多項公園工程案，正陸續加速執行，期盼打造更多具特色的公共設施。