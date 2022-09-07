超馬好手林義傑（現名林瀚駩）涉嫌經營顧問公司，找影視公司授權「抓盜版」，在全國各地提起上千件訴訟，逼迫網友支付和解金，初估獲利90萬，遭檢方依違反《律師法》、《刑法》包攬訴訟罪起訴；他今（7日）在臉書發出千字聲明文，強調自己是在幫助影業朋友、保護智慧財產權，絕無違法，更質疑偵查不公平。

檢方調查，林義傑去年成立真相智財顧問公司，去年7、8月間取得2家知名影視公司3個月的取締盜版專屬授權，並約定將2成和解金分潤給影視公司，再和3名律師、1名會計師合作，透過科技公司許姓負責人上網遍尋非法下載網路IP，再交由律師事務所遞狀，向全國各地檢警提告抓盜版，逼網友支付和解金。

林義傑今（7日）在臉書發聲明，他說自己的初心只是想幫助影業朋友們、保護智慧財產權，強調絕無違法，認為「檢察官不起訴下載盜版者，竟起訴取締盜版的人，令人非常無奈」，他說開庭後對於他的有利辯護均不被採用，他要求與證人對質也沒獲同意，法院就不再開庭，讓他相當不服氣。

林義傑說每件訴訟案件都有取得專屬授權，沒有和影視公司通謀虛偽成立契約，他是在維護智慧財產權，這也是憲法賦予人民訴訟的權利，「本人被惡意扭曲與影業公司所簽署之真實有效契約為無效，就因為我是林義傑嗎？」此外他認為承辦的呂姓監察官不回應他請求調查的要求，就迅速偵結，榮升高檢署檢察官，質疑有內幕。

林義傑表示，面對不實、惡意的起訴，他有責任澄清，也會勇敢面對審判，「我堅信我現在所受到的屈辱，會在司法定讞的時候得到公道」；檢方指出林義傑經營「真相智財顧問公司」，與曾任檢察官的律師鄭遠翔、會計師合作，找影視公司授權抓盜版，半年間提起上千件訴訟，藉此索求和解金，估共獲利90餘萬元，台北地檢署依違反《律師法》、《刑法》包攬訴訟罪起訴林、鄭共6人。