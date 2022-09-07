產品外銷全球18個國家的嘉義縣小夫妻拌麵企業今發表全新產品「阿里山烏龍茶拌麵」，將產品引進杜拜的台商黃怡舜也到場見證。（呂妍庭攝）

嘉義縣小夫妻拌麵企業今舉辦全新產品「阿里山烏龍茶拌麵」發表會。（呂妍庭攝）

王德輝說，烏龍茶拌麵不但聞得到茶香，也吃得到茶葉。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁大口品嘗烏龍茶拌麵的滋味，直誇好吃。（呂妍庭攝）

產品外銷全球18個國家的嘉義縣小夫妻拌麵企業今發表全新產品「阿里山烏龍茶拌麵」，業者王德輝表示是經過近2年研發，才把茶葉的苦味去除，留下恰到好處的茶香和茶葉口感，且今天不只全台正式開賣，也同步銷往世界各國，包括杜拜市場。

市面通路常見的「小夫妻拌麵」企業由嘉義土生土長的王德輝、周慧萍夫妻8年前草創，初期只有油蔥、麻辣及沙茶3種口味，多年來不斷研發、納入地方特色及聞名食材，包括雞肉飯風味拌麵、砂鍋魚頭風味拌麵共20種產品，甚至成功外銷到18個國家，王德輝說，目前內外銷比例已翻轉，外銷出口量已占6成業績。

王德輝說，阿里山烏龍茶是嘉縣最優質的農特產品，得天獨厚的地理位置及氣候環境，生長出來的烏龍茶特別美味，清新甘甜，只是當初光要拿捏葉茶入醬的風味和口感，就花了1年多時間，才讓產出上市的烏龍茶拌麵，不但聞得到茶香，也吃得到茶葉。

今小夫妻企業在中埔穀倉農創園區舉辦新品發表會，將產品引進杜拜的台商黃怡舜也見證這歷史上的一刻。會中嘉義縣長翁章梁大讚小夫妻將阿里山烏龍茶產業的名聲推向國際舞台，也榮獲2022嘉義優鮮的農產認證，是「嘉義之光」的在地企業、也是台灣第一家打入杜拜市場的拌麵品牌。

翁章梁還開玩笑的說，他在政治圈打拚30多年，現在才當縣長，王德輝夫妻才打拚8年，就有這種成績，真的不簡單，會後更大口品嘗烏龍茶拌麵的滋味，直誇好吃。