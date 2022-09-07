民眾開譙了！藝人楊丞琳在大陸綜藝節目表示「我在台北長大，但我是廣東人」，又回憶早年家境貧寒「吃海鮮是奢侈的」，遭到有心人斷章取義後，淪為新一波網路霸凌對象，甚至被內政部臉書小編以「笑死」造句嘲弄。政論節目《盧秀芳辣晚報》今(7日)街訪民眾意見，幾乎一面倒支持楊丞琳、痛罵內政部，其中還有妹子怒飆英文國罵「Bull Shit」。

楊丞琳的「海鮮奢侈說」被許多網軍斷章取義、惡意曲解，甚至連內政部都出來「笑死」一番，將其視為「汙衊台灣」的證據，內政部長徐國勇則以「反詐騙」之名挺小編。不少網友都不憤內政部的霸凌行為，臉書粉專「不演了新聞台」更舉辦「第一屆笑死造句大賽」，其中「笑死，陳時中民調第一」、「笑死，民進黨愛台灣」、「笑死，竟然有人說台灣有行政中立」獲得前三多讚。

辣晚報派出小編記者辮子妹張卉林街訪：「楊丞琳海鮮論愈演愈烈，現在就連內政部都發哏圖來嘲諷她，包含內政部的小編PO文說『笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈』，民眾怎麼看呢？」

街頭民眾表示：「我覺得是霸凌」、「我覺得有一點荒謬」、「我覺得這是一種操作跟手段啦」、「就是他們也蠻無聊的（辮：誰蠻無聊？），內政部，我覺得有一點在霸凌楊丞琳，就是斷章取義啊」、「我覺得現在政府也不知道在幹嘛，就跟那個Bump(事件)一樣啊！」、「選舉快要到了啦，藍綠方面可能都會需要派出一些對手，或需要一些製造聲浪的話題，我覺得應該是政治鬥爭啦」。

民眾怒嗆內政部閒閒沒事做，只會搞霸凌。（圖／取自《盧秀芳辣晚報》）

也有人說「身為一個政府機關的話，應該比較不能夠這樣子的發文，去抨擊一個特定的人這樣」、「政府機關上班蠻閒的，其實我不知道政府機關在幹嘛？因為我每次去辦事，這可以講嗎？他們好像都蠻閒的，坐在那裡，動作都很慢」、「最近不是有什麼殺人案，他們應該去管這個事情啊，而不是管楊丞琳吧？楊丞琳是娛樂、娛樂」。

針對內政部長徐國勇聲稱是為了反詐騙宣傳，民眾說「我看不太出來(楊丞琳)到底哪裡像詐騙」、「內政部蠻瞎的啊」、「No,no，我覺得是bull shit（鬼扯）」、「海鮮跟反詐騙有什麼直接關係嗎？」、「有點硬扯啊」、「找藉口吧」，辮子妹揭曉街訪手板上貼滿的選項：「很多人都覺得政府機關好閒喔，不幹正事嗎？」