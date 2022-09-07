第57屆金鐘獎公布入圍名單，已逝泰武國小主任查馬克以《斯卡羅》入圍戲劇節目男主角獎，立委伍麗華第一時間在臉書寫道，8月13日，你離開一周年的那一天晚上，我從外縣市趕回來參加你的追思會，曹瑞原導演私下偷偷地告訴我，有提報您金鐘獎，希望有機會得獎時，大家一起去領獎。

下午，你的妻子恩祈傳來「入圍」的消息，她說第一時間想跟我分享，但想哭的成分比較多。

伍麗華說，「真替你高興」，但這很奇怪，於事無補。但我真的很想聽聽你的「致詞」，每次你的致詞，總是讓我們對你敬愛有加。

記得我們一起拿過2座金曲獎、2座教學卓越金質獎，還有好多好多大獎，每一次你的致詞都令人感動驚艷，但我最喜歡你在「師鐸獎」那次的致詞，你說「原來愛是會遺傳的」，這段話讓我久久不能自己。

今天你入圍了，但不知道頒獎典禮那一天能不能得獎。我多麼希望能夠再次聽到你的致詞！

伍麗華最後說，查馬克，你是我最驕傲的夥伴，你是天生的領袖，多麼希望我曾經做過的校長、處長、立法委員由你來擔任，我相信你會改變世界，你說過的「即便天妒英才，我們也要驕傲的活著，活出自己的名字！」我們為你加油！