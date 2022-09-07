「六號小島」將七股鹽業歷史透過虛擬故事轉化成實體作品，期望傳達地方已被遺忘的鹽田地景變遷與鹽工故事。（雲管處提供／李俊淇台南傳真）

「六號小島」位於台61線西濱快速道路旁的七股遊客中心，是交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處委託曾獲國際設計獎的藝術家陳昱良所設計創作，獨特的景緻立刻成為IG熱門打卡景點，今年9月更順利奪下2022年度美國繆斯國際設計大獎(Muse Design Awards)雕塑設計銀獎。

雲管處處長陳煜川表示，「六號小島」所在位置剛好是80年前日治時期七股南鹽區的第六生產區，故以此命名，作品以七股鹽場的鹽業發展變遷為基底，詮釋曾經歷鹽業變遷的居民心境與鹽工人生縮影，轉化成一座島嶼和小屋的水上裝置藝術，並結合早期鹽田的「鹽風車」意向，傳達一種「寂靜美」的空間意境。

陳接著說，將七股鹽業歷史透過虛擬故事轉化成實體作品，期望傳達地方已被遺忘的鹽田地景變遷與鹽工故事，也象徵地景快速變化外，提醒我們不要遺忘了自己的根跡和文化，並感謝曾經風光這片土地的鹽工們，也紀念七股作為臺灣人工曬鹽業廢曬的休止符。

雲管處表示，「六號小島」是一座可呈現環境寂靜、空靈氛圍的水上裝置，同時作品以藝術詮釋鹽業人文故事，盼能引起遊客認同地方文化的珍貴，同時增加雲嘉南沿線觀光的趣味與深度。