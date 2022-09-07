駕訓班考照是汽車駕駛正式上路前的必經歷程，不過因為緊張再加上技術不精，時常會發生讓人啼笑皆非的情況。日前一名手排車的菜鳥駕駛，歷經千辛萬苦突破所有考試關卡，沒想到返回原點時，疑似把「油門當剎車」，撞破了試場的牆壁，誇張的場面引發討論。

根據陸媒報導，中國大陸的駕照考試又被稱為「小路試」，要求考生在特定區域內完成倒車入庫、側邊停車、斜坡停車、直角轉彎及曲線行駛等5個項目，滿分100分至少要得到80分才算過關。

湖南一名手排車新手駕駛，疑似在沒有教練陪同的情況下獨自挑戰駕照測驗關卡，沒想到好不容易完成了所有項目，在開回原點時卻出了意外，現場目擊者表示，駕駛疑似把油門當作剎車，導致車輛突然爆衝，還把考場的牆壁撞破了一個大洞，誇張的場面讓人傻眼，教練更直說：「千萬別說是我教的」。

從影片中可見，銀色的車頭被撞毀，卡在牆壁中動彈不得，地上更散落的許多灰色的磚塊，而牆的另一邊貌似是駕訓班行政人員的辦公室，還有不少人神色淡定地在為其他考生服務，所幸整起事件沒有人員傷亡，而該考場仍能如期舉行考試。

事發現場還有其他駕訓學員，駕訓班行政人員也像沒事一樣繼續工作。（圖／翻攝自微博）

這段影片讓不少人笑翻，紛紛留言，「看工作人員一臉淡定就知道見多了」、「考試結束，成績不合格，請回中心領取黑名單」、「考一次試讓人記得一輩子」、「不曉得這樣到底算有沒有過關」。