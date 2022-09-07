台南市2023年接手舉辦全國運動會，正緊鑼密鼓規畫各項賽事場館。台南市長黃偉哲今（7）日就在臉書上表示，「全運會明年在台南，歡迎各地運動好手齊聚！」更秀出了宣傳影片，宣傳片竟出現了奧運舉重國手方莞靈，完美強大的陣容也讓網友們讚爆。

黃偉哲強調，台南睽違16年再次承辦全運會，台南市政府結合中央、地方及社會資源，將以最高規格賽會品質及最優質服務，迎接二十二個縣市超過一萬名選手來台南同場競技。在宣傳片中也可以看到，「台南預備備！用最棒的自己，接棒，112年全運會在台南」，黃偉哲指出，「有在影片看到熟悉的面孔嗎？」原來是奧運舉重國手方莞靈也入鏡，這讓許多網友看完後，在留言區熱烈討論。

網友紛紛表示「台南加油～台灣加油」、「好熱鬧的感覺」、「很多水上運動現在都跑來台南了，水質有改善」、「謝謝市長蓋出平實排球場，真的比北部的質感好很多！」、「黃市長是好市長，全心全意為台南奉獻，好感恩！」