中國人民銀行7日晚間公布，2022年8月底大陸外匯存底為3.0549兆美元，較7月底的3.1041兆美元減少491.9億美元，降幅為1.58％。中國外匯管理局表示，受匯率折算和資產價格變化等因素，導致外匯存底規模下降。

另外，8月底大陸官方儲備資產中黃金儲備為1,074.9億美元，7月底為1,098億美元。若以盎斯計算，8月底大陸黃金儲備為6,264萬盎斯，為連續36個月保持不變。

新浪財經7日報導，中國外匯管理局副局長王春英表示，8月份，跨境資金流動理性有序，境內外匯供求保持基本平衡。國際金融市場上，受到主要國家貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，造成8月份大陸外匯存底規模下降。

王春英強調，當前外部環境更趨複雜嚴峻，全球經濟下行壓力加大，國際金融市場劇烈波動，但大陸高效統籌疫情防控和經濟社會發展，深入實施穩經濟一攬子政策，保持經濟運行在合理區間，有利於外匯存底規模保持總體穩定。