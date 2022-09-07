高雄市6日出現首例登革熱個案，為今年國內第3例本土登革熱疫情，7日副市長林欽榮也特別前往前鎮區視察工地，要求業者落實工地防疫，避免病媒蚊孳生，衛生局也表示，應落實「巡、倒、清、刷」4步驟，預防登革熱疫情擴大。

高雄市針對登革熱確診個案，持續擴大執行社區防治，自6日起連續一周針對瑞豐及周邊等13里執行社區疫調採檢、孳生源清除及噴藥滅蚊工作。林欽榮特別前往前鎮區視察登革熱防治工作，林欽榮強調，大型建案工地地下層電梯機坑、H型鋼樑、開挖層地面均可能因積水而孳生大量病媒蚊，立即要求工地業者落實工地防疫，清除積水，無法清除之處，務必委托病媒防治業者定期投藥，防止病媒蚊孳生。

國際間登革熱疫情上升，凡自登革熱流行地區入境檢疫3＋4的民眾，請隨時注意身體狀況，登革熱症狀包括食慾不振、噁心、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹、口腔或皮下結膜出血等症狀。如出現疑似症狀，請立即聯繫衛生局防疫專線，依衛生局人員指示就醫，避免延誤就醫。無論是COVID-19或登革熱疑似感染者，就醫時應主動告知TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，以利衛生單位採取後續防治工作。

衛生局說明，高雄市近日可能持續降雨，環境中積水容器易造成病媒蚊孳生，雨後應立即加強落實「巡、倒、清、刷」，有效降低病媒蚊孳生風險，也請務必配合市府防疫政策，嚴防登革熱本土疫情擴散。