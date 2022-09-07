國民黨新竹市長候選人林耕仁被民進黨指控交大碩士論文涉嫌抄襲，陽明交大日前表示學倫辦公室受理檢舉後，將在120天內做出具體結論。立法院民進黨團總召柯建銘今(7日)表示，台大、中華大學針對民進黨桃園市長前參選人林智堅論文案，都在1個月內完成審定，他昨(6日)致電交大校長林奇宏詢問：「4個月，選舉都結束了，可以這樣嗎？」

柯建銘今在《齊有此理》節目中表示，林耕仁很離譜，之前在林智堅論文爭議時，跟國民黨台北市議員王鴻薇跑到中華大學門口叫囂，要求1個月內完成審定，居然還要民進黨新竹市長候選人沈慧虹「知所進退」退選，林耕仁自己8月底到選委會參選登記新竹市長時，還拿出學位證書強調自己論文沒抄、是正港的。

柯建銘說自己其實跟林耕仁熟識，並指出林並非專業的政治工作者，都在經營自己的環保事業。他並喊話林耕仁：「你的選舉將來會面對很多問題。」尤其交大碩士論文有高達60%都是剪貼市府資料與報告，連圖表都一樣，中華大學碩士論文也出現涉嫌抄襲問題。

針對陽明交大發出聲明表示，將於120天內由學生學術倫理審議委員會做成具體結論，柯建銘對此不以為然，他認識交大校長林奇宏，昨天打電話給林奇宏，提到台灣大學、中華大學大約1個月完成審定林智堅案，交大卻要4個月，「選舉都結束了，可以這樣嗎？」

柯建銘說，林奇宏回說是「最多4個月」，並提到學校本身就有學倫會，只是欠教授，柯認為「有學倫會就開啊」，現在林耕仁主動申請調查，民進黨也檢舉了，呼籲交大1個月內審定出爐，「這個很好比對，相信交大比照台大、中華大學也做得到。」

主持人王時齊追問，若校方還是要在4個月內完成調查，林耕仁已經登記，沒有退選問題？柯建銘表示，「這是他的問題，看你怎麼弄」，並強調自己是有感而發，林耕仁先前惡意抹黑林智堅論文、攻擊執政成績，「我們會有嚴格的檢驗，請大家拭目以待。」