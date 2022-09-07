母愛力量無限大！印度近日發生一起恐怖的老虎襲擊人類事件，一名小男嬰遭突然竄出的老虎咬住頭硬生生叼走，母親見狀後奮不顧身上前與老虎搏鬥，順利從虎口中救出愛子，引發熱議。

綜合外媒報導，事件發生在印度羅哈尼亞村(Rohania Village)，25歲的年輕母親阿卡納(Archana Choudhary)帶著1歲多的兒子務農，將兒子安放在旁邊後，自己下田耕作。

沒想到一頭老虎把男嬰當成獵物，突然從樹叢跳出，張嘴就把人叼走，準備撕咬脖子，阿卡納看到後發瘋似的衝上前跟老虎拼命，纏鬥了2分鐘左右，過程中發揮超人般的力量，將老虎嘴巴徒手扒開，附近居民聽到尖叫，也拿起棍棒上前助陣。

最終阿卡納順利救回兒子，老虎則是倉皇逃跑。但自己肺部卻被利牙貫穿，重傷送醫急救，雖然保有意識，但尚未脫離險境，兒子則是奇蹟般僅有輕傷，沒有生命危險。

當地居民表示，羅哈尼亞村旁邊就是野生動物保護區，這已經不是第一起老虎入侵覓食的案例，希望政府可以重視，保護村民安全。