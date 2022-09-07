新北市政府今(7)日偕同新北市護理師護士公會及新北市助產師助產士公會，在三重社教館舉辦新北市第9屆暨第10屆護理傑出獎暨優良護理人員頒獎典禮，由新北市長侯友宜出席並表揚86名獲獎的醫護人員；其中新北市護理師公會理事長周繡玲在致詞時，稱這次頒獎典禮跟侯友宜登記參選新北市長都恰巧在9月，並希望在場的與會者鼓掌，為這場典禮增添一絲選戰的氣息。

侯友宜表示，為鼓勵並肯定對醫療服務積極奉獻的護理及助產人員，新北市衛生局自2013年起，每年辦理「護理傑出獎」，這2年來，各級醫療體系備受考驗，無論是醫療院所或者是護理、長照機構的護理師，甚至是學校的校護，皆夜以繼日對抗頑強的新冠肺炎病毒，作為保衛市民健康的後盾，撐持醫療體系屹立不搖。

他說，幸有護理人員堅守崗位，對抗嚴峻疫情，讓新北市的醫護體系成為一道牢不可破的城牆。並有賴各醫事公會號召響應、統整資源，協助政府讓疫情得以控制趨緩。

衛生局表示，截至今年8月，新北市有2萬1千多名執業護理人員，服務於54家醫院、3300餘家中西牙醫診所及學校、衛生所以及護理、長照機構等，為近400萬新北市民全年無休的服務；「護理傑出獎」是由社會公正人士、護理專業及學者組成委員會，經由嚴謹的討論過程，評選出護理貢獻獎、教研貢獻獎及特殊貢獻獎等三大獎項，這也是國內第一個由公部門主辦的評選活動。

衛生局長陳潤秋說明，第9屆護理傑出獎因去年受疫情影響，雖已完成評選但尚未頒獎，故趁此疫情趨緩之際，與第10屆護理傑出獎共同盛大舉行，共有242位護理及助產人員獲各界推薦，後各由13名社會公正人士、護理專業及學者組成委員會並經初審及決審共評選出86位得獎者。

此外，一同出席典禮的新北市護理師公會理事長周繡玲，她在致詞時提到，這次頒獎典禮跟侯友宜登記競選連任新北市長都恰巧在9月，並希望在場的與會者鼓掌，為這場典禮增添一絲選戰的氣息。