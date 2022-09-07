創世基金會苗栗院將在9、10兩天，在頭份尚順觀光夜市，舉辦義賣公益活動。（創世基金會苗栗院提供／謝明俊苗栗傳真）

創世基金會苗栗院將在9、10兩天，在頭份尚順觀光夜市，舉辦義賣公益活動。（創世基金會苗栗院提供／謝明俊苗栗傳真）

創世基金會苗栗院為幫助縣內55名植物人，將利用中秋節連假，在頭份市尚順觀光夜市舉辦愛心傢俱義賣會，由家昀國際提供的愛心傢俱最低起價3折起，義賣所得將全部捐助給創世基金會苗栗院的植物人。

中秋連假何處去？ 創世基金會苗栗院將在9、10兩天，在頭份尚順觀光夜市，舉辦義賣公益活動，現場展售各式傢俱，最低三折起，活動首日優惠，滿額4千元可享免運到府，僅限竹南頭份地區，義賣所得全數捐助清寒植物人常年服務經費，創世基金會苗栗院邀請民眾「中秋享購好傢俱，物美價廉做公益」，共祝植物人家庭中秋節快樂。

贊助愛心義賣的家昀國際，與創世基金會苗栗院連續第五年合作舉辦愛心義賣活動，總經理李幸章說：「多年前受一則公益報導啟發，之後便帶領公司同仁投入公益活動，除了體認人性本善，也透過身體力行回饋社會，希望透過家昀種下愛的火種，燃起民眾心中大愛的火苗。」

創世苗栗院成立21年，目前安養55位植物人，能夠推動在地服務，除了仰賴社會大眾的點滴支持，也感謝企業團體與義工無私的付出，期盼民眾以愛響應，這次義賣傢俱款式多樣，包含書桌、餐桌、櫥櫃、沙發、電競椅及茶几等，滿足全家大小的需要，邀您中秋挑好物、做公益。詳情請洽(037)275-848 愛心義賣小組，或「創世基金會苗栗分院」臉書粉絲團。