開車到加油站加油，不免有走錯加油道的經驗！有男子便在加油站拍下1張有趣照片，照片中前方1輛BMW車主疑似將車停的太外側，但該車油箱孔又在右側，於是，便看到車上的「一家三口」下車，媽媽站車尾幫忙拉著油管，爸爸則是右手將油槍插入油箱加油，左手也拉著油管，而站在爸媽中間的小孩，也擺出賣力拉的樣子；網友見照片笑喊「真是幸福的畫面」。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」，並上傳1張照片，照片中拍攝地點位於某加油站內，前方有輛準備加油的轎車，但前車BMW車主疑似將車停的太外側，且油箱孔又在車子右側，便看到「一家三口」齊力加油的場景，3人把油槍拉到極限，爸爸負責將油槍插入油孔加油，左手也拉著加油管，左側的小孩便擺出賣力的樣子幫忙拉，站在最左邊的媽媽則是站在車尾幫忙扶著油管。

貼文一出，網友紛紛留言表示，「看到一家人一起努力的畫面，真浪漫」、「果然家庭教育很重要」、「真是幸福的畫面」、「深怕孩子不夠早熟，有這樣的家長備感欣慰」、「用一個動作完美詮釋了『拿雞腿換駕照』這句話」、「全家人齊心協力，一起加油」、「這是一個從小練習拔河隊的學生勵志的畫面」、「一家的天兵，加油管都快扭斷了」。