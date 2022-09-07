女星楊丞琳近日在大陸綜藝節目《還有詩和遠方3》表示，因小時候家貧「沒吃過什麼海鮮」、「我在台灣長大，但我是廣東人」等，引起部分台灣網友撻伐。內政部6日也在臉書造樣造句，其中赫見一句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，明顯揶揄楊丞琳。許多網友挖出了總統蔡英文8年前的承諾「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉」，批評如今竟由官方斷章取義去霸凌藝人，引發討論。

2016年蔡英文當選總統後，當晚以總統當選人、民進黨主席身份，對民進黨全體黨公職人員下達第一道命令「謙卑，謙卑，再謙卑」，更強調台灣人就是自由民主的，「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉」，沒想到當初的承諾，對照起現在政府對待楊丞琳風波的行為，如同赤裸裸的言詞霸凌，狠狠打臉了8年前的蔡英文。

許多網友湧入了《觸極者 The Reacher》臉書粉專，在蔡英文喊出「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉」貼文留言中怒嗆民進黨政府，紛紛表示「民進黨說的話千萬別當真！」、「綠能妳不能」、「民主的價值就是，民進黨可以別人不可以」、「打臉8年前蔡英文的承諾」、「顏色對了沒事」、「連身為政府的內政部也發文嘲笑人民呢，真不知道內政部是政府單位還是私人社團」。