美國服務業景氣意外升溫強化聯準會（Fed）本月例會再升3碼預期，對照歐日經濟相對疲弱，美元漲勢欲罷不能，周三對日圓攻破144關卡，美元指數近逼111，續創20年新高。

服務業景氣指數指向美國經濟並未陷入衰退，讓Fed可以在9月21日的決策會議再度大幅度調升基準利率3碼。利率期貨盤顯示本月例會升3碼的機率高達73％，遠高於升2碼的23％。

儘管市場預期歐洲央行周四開會後可能一口氣升3碼，但仍敵不過強勢美元大浪，歐元下滑至0.9881美元，貶0.2％，英鎊也下跌0.5％至1.1458美元，追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數最高來到110.69，漲幅0.4％。

美元對日圓漲勢尤大，繼周二升破142大關後，周三連破143與144關卡，最高來到144.32日圓，續創24年新高，漲幅超過1％。

日圓匯價走勢深受美國長債殖利率影響，美國10年公債殖利率周三亞洲盤最高上探3.365％，創近三個月最高，進而加重日圓賣壓。

日本財務大臣鈴木俊一周二表示，近來市場震盪劇烈，主管機關時時刻刻「緊盯日圓走勢」。

但岡山證券資深策略師武部指出，鈴木的評論「了無新意」，而且對照7月日圓對美元跌破139大關後，鈴木馬上表達「關切」，此次態度不若上次強硬。

武部進一步表示，「由於日銀干預匯市或調整貨幣政策的可能性都不高，日圓後市還是看貶，不過145價位應該會有一些支撐力道。」

市場分析師表示，歐央可能升3碼對歐元帶來一定的支撐，歐元走貶主要是反應市場擔心歐洲能源危機惡化，將把歐洲經濟拖進衰退深淵。

路透報導，歐盟能源部長周五將召開會議，討論設定天然氣價格上限與對能源市場業者提供緊急信用貸款等相關對策。