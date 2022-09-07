台南市上月22日發生震驚社會的殺警案，台南地檢署半個月內火速偵查終結，在今(7)日將連殺兩警的凶嫌林信吾提起公訴，並以「犯下情節最重大之罪」為由求處死刑；對此，警察出身的新北市長侯友宜今天表示，希望法官速審速決，還給所有被害者一個公平跟正義。

侯友宜表示，法律有規定，希望法官速審速決，還給所有被害者公平跟正義，呼籲真的速審速決，從重量刑。

另外針對恩恩案國賠遭否決，民進黨議會黨團批評市府不公開相關資訊，侯友宜則說，國賠審議的所有過程，他尊重審議委員的決定。