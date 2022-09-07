高雄燈塔美麗的夕陽景色。（航港局提供／高雄洪靖宜傳真）

位於旗津區旗後山頂的高雄燈塔，登高遠望，將市區景觀一覽無遺。交通部航港局投入經費整建，7日傍晚點燈啟用，8日正式對外開放，成為台灣首座開放夜間參觀的燈塔。

交通部航港局推動高雄燈塔活化再利用，7日晚間在交通部長王國材、高雄市長陳其邁、航政司副司長韓振華、觀光局局長張錫聰、臺灣港務公司董事長李賢義、等民代長官見證下，舉辦「高雄燈塔活化啟用典禮」以全新風貌呈現，引進在地輕食和文創展覽，並結合周邊地方特色發展新型態燈塔觀光，成為全台首座夜間開放參觀的燈塔。

交通部長王國材說，高雄燈塔位於旗後山頂，可俯瞰港區周邊夜景，航港局透過休憩設施與輕食服務區的設置、通用化工程與夜間照明的改善，來優化燈塔園區環境，同時也首度與高雄港區土地開發股份有限公司合作，導入高雄在地輕食與文創展覽，並開放夜間參觀，讓民眾來到燈塔不是只有拍照打卡，還可以駐足停留，享受美食、美景，並聽聽燈塔的故事，為燈塔觀光打造全新的營運模式。

身為在地高雄人的他，期許未來藉由高雄觀光圈的協助，以及土開公司招商策展、各式活動的舉辦，再結合旗津、棧貳庫、駁二特區、愛河灣等週邊景點，同時搭配輪渡站、文化遊艇等海上交通串連，相信可以結合地方特色發展成新型態的燈塔觀光。

航港局局長葉協隆表示，高雄燈塔從9月8日起正式對外開放民眾入園，啟用期間現場備有紀念小點心、迷你手提LED發光風扇等多重好禮。因應開放夜間參觀，未來高雄燈塔開放參觀的時間為每周二至周日，上午9時至晚上9時，每逢周一公休，不過這次中秋連假期間將開放時間延後至晚上10時，周一維持開放不休園，歡迎民眾前往高雄燈塔賞景，享受悠閒愜意的時光。