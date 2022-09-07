攸關台北東區供電的松湖超高壓變電所，在卡關10年後，終於本月底要在台北市召開的都市設計審議會進行關鍵審查。台電表示，如都審通過，即可於明年動土，2030年完工供電。

經濟部次長、台電代董事長曾文生喊話，電力發展是台北市長與市長候選人都應該要支持的事情。如果有任何候選人想了解台電推動電網工程，都願意說明。

位在內湖基河國宅旁的松湖超高壓，要改建為多目標變電所，地底下放變壓器，樓上要做日照中心、托嬰中心、停車場。先前已拿到台北市政府同意函，但必須變電所圖面通過都審，才可以申請建照動工。

曾文生今天視察北市大安變電所的地下電纜地道工程，談到松湖超高壓進度，表示目前正在審查程序中，之前有稍微停滯審查，現在又開始進行。松湖變電比較複雜的是洞道工程，這潛盾工作最難部份已經在做，只剩松湖那個位置，需要把建築物蓋起、相關變電設備裝進去，希望最短時間提供東區門戶供電。

松湖案子本月底即將在北市都審會中審查，如果過關，就可拿到建照。台電發言人吳進忠表示，希望松湖月底就可過，不然很麻煩。如過過了，明年就可以動工，趕2030年完工。