辣模華華擁有甜美臉蛋和E級火辣身材，在Instagram有31.4萬人追蹤，時常會在社群平台曬出自己的清涼照，近期和網紅「黑男邱比特」合作拍攝換裝系列影片獲得關注，火辣的現場穿脫令許多網友看到凍未條，近日她飛出國到新加坡旅遊，穿著性感上衣的她開心轉圈卻差點撞到人，讓網友笑翻。

Bivi華華平常主要從事網拍Model和展場SG，傲人好身材讓她脫穎而出，成為許多廣告廠商的合作對象，她近日飛到新加坡旅遊，和粉絲分享出遊糗事：「昨天在新加坡酒吧想說一個完美轉身扭一下給大家看，然後完美轉身之後，轉角差點遇到愛」，畫面中華華穿著深V白色吊帶上衣，露出傲人雪乳，下半身牛仔熱褲秀出修長美腿，她隨著音樂轉身，沒想到差點撞上身後的服務生，對方大聲提醒，華華才意識到差點釀成大禍，抓著對方的手臂急忙道歉，對方則是繼續淡定送餐。

華華直呼：「抱歉抱歉Sorry 啊，好險沒倒」，她解釋影片中的笑聲，「我朋友也笑太誇張，好壞，好險我是個女的，不然應該被阿北揍哈哈哈」。不少網友被她的舉動笑翻，紛紛回應：「只有我一个看了好幾次嗎哈哈哈哈」、「我也想被女神撞到」、「真的是傻乎乎啦…...」。華華事後直接透露自己沒穿內衣，想呈現自然的樣子，甜喊：「喜歡跟朋友們相處的時光，最自然的我」。