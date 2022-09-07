華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明。（九華樓提供）

九華樓空景。（九華樓提供）

九華樓菜色。（九華樓提供）

原位於華泰王子大飯店內的烤鴨粵菜餐廳「九華樓」及義式爐烤餐廳「驢子餐廳」，配合華泰大飯店集團營運政策，自7月起在「春大直 CHUNEPLACE」三樓以嶄新的面貌迎賓，看好「春大直」獨特地理條件、集客能力、鄰近內湖科學園區，以及交通便利等條件，讓消費者如同置身歐風概念市集，享受美食同時，也能擁有舒心放鬆的消費體驗。

有32年資歷的華泰大飯店集團廚藝總監黃傳明帶領原九華樓廚藝團隊，以及23年資歷西餐主廚蔡泰源帶領原驢子餐廳廚藝團隊，從林森北路進軍一級餐飲戰區大直，將以精湛且傳承正統的技藝，以及耳目一新的裝潢風格，成為台北人的新「灶咖」。

黃傳明師傅15歲起即進入粵式酒樓當學徒，擁有32年深厚廚藝功力，歷練過大大小小知名飯店及餐廳，於華泰大飯店集團累積近7年資歷，目前為中餐品牌廚藝總監，負責九華樓、華漾港式飲茶餐飲。

創立於民國76年的「九華樓」，在餐飲界百家爭艷的今日，選擇回歸初衷，一如「九華味」的食藝精神，捨棄繁複堆砌裝飾，不添加味精與雞粉，以自製天然的調味品增加食物風味；菜色融合主廚曾在大江南北任職的經驗，菜單上除了經典粵菜，還有不少具創新風格、跨菜系的風味組合；除美味的菜色之外，廚藝團隊重視上菜速度及菜餚入口溫度，專注於料理純粹的本質，為消費者提供最佳的用餐體驗。

空間設計亦是從「九華味」的精神延伸，簡單卻又不簡單的料理概念中獲取靈感，以「Wabi Sabi 侘寂」風格為基底，利用柔和的弧線串連整體空間，呈現不對稱卻包容的美；入口處以整片「HOT CHOCOLATE 熱巧克力色」弧形牆面迎賓，特殊造型的入口，引領饕客仿若進入奇幻世界，穿越一道一道拱門，來到心之所在；內部空間分為開放用餐區及兩個包廂，利用「CHATEAU GRAY 城堡灰色」的牆面以及大小不同的弧線造型，創造出洞穴感的劇場效果，再以原生紋理的素材與巧妙的間接燈光設計，營造出沉靜優雅的氛圍，呈現都市裡的吉光片羽，演繹「九華味」生活美學。

九華樓以「粵式片皮鴨、道地粵菜」聞名，是台北極具指標性的經典粵菜餐廳。金字招牌「華泰片皮鴨」選用75天的宜蘭北京種鴨，以明爐烘烤約40~50分鐘，出爐前緩緩將油均勻淋上全鴨，使其通透油亮。過程中燒臘師傅隨時在旁監督，確保片皮鴨外層顏色紅潤有光澤，造就出口感外酥內嫩、皮脆有嚼勁的頂級片皮鴨肉。烤鴨搭配麵餅、甜醬、蔥段、甜薑片，將油亮鴨皮與厚實的鴨肉以薄可透光的全麥餅皮包覆，入口不僅充滿小麥香氣，更與酥脆鴨皮的口感相輔相成，而內裡的甜薑，更是九華樓獨家配菜，酸甜風味適時中和口中油脂，吃來更為清爽。

而「驢子餐廳」堅持選用季節性食材入菜，輔以台灣首屈一指的 JOSPER 烤箱爐烤技術，JOSPER 烤箱結合碳烤架與烤箱的設計，讓燒烤的香味完全封鎖在烤爐中，完整呈現食材風味。燻烤用的木材，使用知名波本威士忌酒廠「JACK DANIEL’S」白橡木桶木屑，將木屑浸濕後放進壓力式烤爐中，水氣使木材的高雅香味更完整地散發出來。

「驢子特製香料厚切美國肋眼牛排」以 400 度的 JOSPER 烤箱火烤，帶點炭火及波本威士忌餘韻，實為肉食者絕佳的選擇！「松露楓糖豬排」選用來自丹麥豬里肌，加上松露與楓糖混合的醬汁與蘋果一起慢煎，清甜蘋果讓豬排更顯得清爽，搭配滑嫩細緻的薯泥，一口豬肉、一口蘋果、一口薯泥，在味蕾間完美結合。