P. LEAGUE+高雄鋼鐵人將進行街頭球場巡迴列車，今天（7日）晚上首度走出戶外，首站選擇高雄的鬥牛聖地「中正技擊館」，在廣大「雄親」面前進行真槍實彈的職業球隊練球，吸引球迷駐足圍觀，現場猶如一場籃球嘉年華會。

高雄鋼鐵人去年成軍，是PLG在南台灣唯一一支職籃球隊，今年季外有積極作為，不僅提早開訓，從球團到球隊、制服組到球隊陣容，都有補強動作，7月底由新竹街口攻城獅前總經理高景炎接任球團總經理，強化經營團隊的陣容，也加深球隊的板凳深度，高景炎表示，他會帶給高雄與南台灣地區一個全新的鋼鐵人，未來這幾個月到開季開始，鋼鐵人會展現全新風貌，帶給南台灣更棒的服務，希望雄親們持續支持南台灣的籃球。

今天的活動不斷有球迷找高景炎、籃球事務營運長鄭志龍、球星周儀翔等拍照合影，形成另類的小型球迷見面會，鄭志龍也化身籃球訓練營教練，現場指導一位8歲的小球迷練習投籃，之後鄭志龍發現隔壁球場鬥牛的年輕人腳扭到，提醒鋼鐵人防護員提供緊急的冰敷處置。

為了宣傳今年10月初「2022高雄鋼鐵人SOUTH賽」熱身賽，鋼鐵人今天活動現場準備10月8、9、10日3天分別各200張的熱身賽門票，讓設籍高雄、台南、屏東的「雄親」與「厝邊」可以憑身分證件兌換。

P. LEAGUE+今年的熱身賽，顛覆以往規劃「3場地、三站式」的規劃方式，這次是首度將6支球隊全部移師在南台灣的高雄鳳山體育館，在國慶連假進行為期3天的熱身賽，每隊將出賽2場，「僅此一站、絕無分館」。

兌換門票的活動今天下午5點半開始，下午2點左右就有球迷到場提前到場等待準備「搶頭香」，下午4點半左右，已經有超過百名球迷在現場排隊等候，排隊人潮滿溢到隔壁正在鬥牛的籃球框，活動開始15分鐘，總經理高景炎宣佈加碼250張票，僅30分鐘即兌換完畢。