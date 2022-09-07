銀行瞧不起零錢？一名婦人今（7）日前往南投縣中寮鄉農會存款5千元，沒想到卻被行員刁難說，「妳這樣會造成我們的困擾」，更嫌棄零錢有問題、無法辨識，讓婦人直呼委屈。對此，農會也回應，行員都有遵守SOP辦理業務，可能是溝通方式造成民眾誤會，會再改進。

婦人在臉書社團「爆怨公社」發文表示，一開始行員詢問是否是做生意的零錢，她回應是自己存的，沒想到行員開始碎念，「妳存這些零錢要幹麻，零錢就是要拿去買東西花掉，妳這樣會造成我們的困擾」，讓婦人想要掉頭走人。

不料接下來行員開始嫌棄零錢有問題，說有些零錢無法辨識、有些零錢有問題，讓婦人氣得當場飆淚，「我生平最大委屈就這次了」，回問對方不偷不搶存錢錯了嗎？教小孩存錢錯了嗎？質疑零錢、鈔票都是錢，為何行員要這樣刁難她？雖然農會主任前來處理，順利把錢存進戶頭，但婦人還是無法平復心情，「為什麼要看不起零錢，什麼叫做零錢就是要拿去花掉，到底是憑什麼這樣傷人」。

據《三立新聞網》報導，農會主任回應，行員是依「洗錢防制法」詢問錢幣來源，另外婦人指控的刁難硬幣，則是依污損破損不適流通之紙幣及硬幣收兌標準，有13元硬幣汙損無法辨識無法存入，行員都有遵守相關SOP進行作業，可能溝通之間有誤為，會再進行檢討。