琦琦公主噴泉美景。（佐登妮絲提供）

佐登妮絲城堡內含12大國際級實驗室，從產品原料品質、安定、安全、精準功效、有效性及穩定性等方面嚴格把關。（佐登妮絲提供）

夜觀佐登妮絲城堡 。（佐登妮絲提供）

擁有30多年保養品研發製造經驗的佐登妮絲，在嘉義打造亞太最大歐式巴洛克風格城堡生技園區，內建12大國際級實驗室，高規格打造的龍血求麗系列更推出超值優惠組合，全球首座城堡式綠建築美容生技園區，帶給消費者全方位的變美體驗。

從研發、設計到生產都親力親為的佐登妮絲，為了將產品做到最好，在佐登妮絲城堡內特別打造12大國際級實驗室，包括全台業界唯一的香氛實驗室、業界少見的P2生物安全實驗室、確保產品在各種環境極限測試的安定性實驗室、生物技術實驗室、真空昇華實驗室等12間國際級試驗室組成，更是市場上首家鉅資引進氣相層析質譜儀GC-MS的業者。

在製程方面，包括智慧自動化與永續兼具的生產線、10萬級無塵室生產線、316醫療級不鏽鋼管貫穿廠區、使用醫療級純水設備的智慧工廠，佐登妮絲更是罕見的透明化走道開放給民眾一窺佐登妮絲研發與製造的高規格與堅持，讓民眾用得更安心，還能在賣場用產地價的概念帶回最好的保養享受。

佐登妮絲不僅打造華麗歐式城堡，目前已取得台灣綠建築標章（EEWH）候選合格證書，並預計取得美國LEED綠建築標章，成為全球首座城堡式綠建築美容生技園區。整座園區被40000平方公尺的林蔭、綠帶和歐式景觀花園包圍，大片綠地景觀滿足綠建築九大指標中的維持生物多樣化及綠化指標。搭配太陽能發電、雨水回收、生產用水循環、夜間儲冰空調、環境友善包材…等環境友善舉措，以及全區機聯網建構的智慧工廠，都讓在產製過程中大大減少廢棄物及二氧化碳排放量，展現佐登妮絲實踐企業永續跟環境友善的雄心與執行力。

佐登妮絲城堡佔地50000平方公尺，化身為亞太最大的美容生技園區，全區以巴洛克歐風進行設計，精心打造超過19處打卡點，包含以希臘古典長柱築成的全台最長200公尺巴洛克風廊道、展現光影之美的全台最高50公尺歐式穹頂、40000平方公尺歐式景觀花園、秋冬絕對不能錯過的超過500棵落羽松景觀、全台唯一且全球只有四座媲美歐洲協和廣場雕塑噴泉景觀等。