民進黨前立委鄭寶清登記參選桃園市長，頻頻直球對決桃園市長鄭文燦，除質疑鄭文燦承諾重做初選民調卻食言外，更提起自己2016年爭取到桃園鐵路地下化建設經費，一手推動的政績竟遭鄭文燦撿便宜收割，對他的奔走協調功勞隻字未提；針對民進黨桃園市長候選人鄭運鵬聲稱，要把鄭文燦送進總統府或行政院，鄭寶清爆氣怒批鄭文燦這種「吃乾抹淨」行為「真的夠格嗎」，也狂酸鄭運鵬偷機取巧「割稻尾」，根本不適任市長。

鄭寶清今(7日)在臉書發文表示，「桃園鐵路地下化可以解決桃園縱貫線嚴重塞⾞問題，更能帶動桃園的城市發展與龐⼤經濟利益，替政府與人民創造雙贏互利的美麗成果。寶清在2016年2⽉就任⽴委以來，就向時任⾏政院⻑林全成功爭取到桃園鐵路地下化的建設經費，在擔任⽴委近1年期間就曾對此議題有12次的質詢，私底下和交通部討論8次，國發會6次，⾏政院5次，幾乎每個禮拜都在追問，2016年11、12⽉就已經與交通部多次溝通協調開會定案，並送⾄國發會做最後的細部審核通過，將原本桃園市政府需負擔的經費占總經費的24％，初估約需負擔227億元，這與後來2020年中央政府審定、核定的257億元桃園市政府的負擔經費相差無幾。」

他表示，「時過境遷，物換星移，⼈⾛茶涼，鄭⽂燦市⻑昨⽇臉書發⽂，把桃園鐵路地下化推動『爭取』的重⼤政策完全獨攬是他與鄭運鵬⽴委多⽅努⼒推動的成果，對寶清的多年努⼒積極推動促成的桃園鐵路地下化建設的政績，竟然『隻字未提』，甚⾄是『吃乾抹淨』翻臉不認⼈，更把幾無作為的鄭運鵬⽴委⾼捧上天，講成好像是他在中央努⼒促成的結果。」

鄭寶清怒批，鄭⽂燦市⻑這種「公然說謊」的張冠李戴政治話術欺騙伎倆，企圖為鄭運鵬⽴委的參選市⻑「量⾝訂做」國王的新⾐，真的能夠瞞天過海騙取選票嗎？這簡直就是「其⼼可誅」隱瞞事實真相並顛倒是⾮⿊⽩價值觀的玩弄選⺠政治騙術。

他質疑，鄭運鵬隨後在其臉書發⽂唱和「割稻尾」，想要⼀⼿收割其幾無出過⼒的桃園鐵路地下化爭取政績，難道這就是⺠進黨政客們「黨同伐異」、「顛倒是⾮道德價值」，為了選舉、執政與權位的政治利益需要，就可以⽂過飾⾮、弄虛作假來愚弄選⺠嗎？