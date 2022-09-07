中信金（2891）7日公告2022年8月份自結盈餘，8月份單月稅後盈餘為26.37億元，累計前八月合併稅後盈餘335.28億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.66元、年衰退21.6％。

中信金控指出，今年獲利衰退主要受到美國升息、防疫險雙利空夾擊，旗下子公司台灣人壽8月稅後虧損14.08億元、前八月合併稅後盈餘105.87億元，稅後EPS 1.7元，相較去年同期的216.81億元，足足衰退51％。由於美國急速升息、資本市場震盪，台灣人壽本身的投資處份利益就已比去年少，再加上防疫險鉅額理賠，台壽至今已增資中信產險90億元，隨著疫情再起，後市更「看不到盡頭」。

不過，中信金控表示，8月份銀行及保險核心動能仍算穩健，且受惠於美元升值匯兌損益增加，整體獲利表現良好。與2021年同期相比，銀行業務方面，國內及海外分子行放款皆成長，且利差因存放款結構改善及升息影響持續擴大，淨利息收入表現良好；保險業務則持續推廣傳統型及外幣型商品，動能穩健，未來將繼續掌握市場脈動創造收益。