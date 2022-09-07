上奇科技（6123）公布自結2022年8月營收5.16億元，月增率6％，年增率21％。上奇指出8月營收是近20個月以來表現較佳的月份，主要成長動能為數位服務的經常性收入(ARR)穩健成長，及上游供貨恢復穩定，讓香港及台灣兩地的專案可交貨緩解。

上奇科技表示，儘管近期全球通膨疑慮影響經濟發展，上奇以專業的運營商提增經常性收入（ARR）的穩健成長，積極開拓亞洲市場雲端企業用戶，使整體營運表現具可預期性及持續性，進而推進集團長期獲利及強化股東權益報酬率。