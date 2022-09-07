為了鼓勵企業投入資源支援運動選手，健全體育發展環境，今天（7日）由國立體育大學舉辦「2022年教育部體育署企業贊助說明會」，向企業說明捐贈相關租稅優惠法規、贊助流程等作業方式，並邀請到企業代表、運動團隊及運動員代表分享動人故事。

說明會開場邀請到熱力四射的國立體育大學競技啦啦隊，為今天的說明會揭開序幕，也針對【運動產業發展條例】中的捐贈租稅優惠條文，進行完整說明，包含「第26條及其實施辦法（營利事業捐贈體育運動發展事項費用列支實施辦法）、第26條之1及其實施辦法（個人捐贈運動員專戶與所得稅列舉扣除實施辦法）、第26條之2及其實施辦法（營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶及捐贈費用加成減除實施辦法）」，此外，也針對一般民眾的個人捐贈流程進行詳細說明。

接下來的案例分享環節中，企業代表邀請到台灣運彩總經理林博泰，分享最初與運動員或運動團隊的接觸契機，並提到如何以企業角度支援運動員或運動團隊，並於此互動過程中獲益良多，受訪的運動員及運動團隊代表則是邀請到台灣石虎足球隊的教練強木在和隊長魏沛倫、桌球選手王意如、拳擊選手賴主恩和教練羅尚策以及台東瑞源國小射箭隊教練邱陵莉等人與會分享感人故事，談運動生涯中的困難與瓶頸，在獲取企業贊助後迎來轉變與提升。期透過案例分享吸引更多企業投入，引發更多企業共鳴、加入贊助我國體育運動發展的行列。

體育署副署長林哲宏也感謝國立體育大學協助舉辦此次說明會，讓企業更瞭解贊助益處，讓具潛能及優秀之選手或團隊有獲取民間資源的機會，使其無後顧之憂的投入訓練，提升競技實力，並於國際競賽中為國爭光，擴增媒體曝光度，進而反饋到贊助之企業及捐贈之民眾。