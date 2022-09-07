桃園市長鄭文燦7日主持市政會議，會中通過「112年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，歲入編列1327億4000萬元，歲出編列1429億9100萬元，短差102億5100萬元，較去年度減少31億3900萬元。鄭文燦說，截至今年7月底長短期債務240億元，升格8年減債22億元，目前桃園市債務餘額及人均負債皆為6都最低。

鄭文燦說，桃園市債務餘額從103年262億元，截至111年7月底降低至240億元，升格8年減債22億元，目前桃園市債務餘額及人均負債皆為6都最低。鄭市長指出，最晚升格直轄市的桃園市獲配財源為6都之末，僅為其他5都平均獲配財源之6成，儘管獲配財源差距大，透過市府多面向爭取中央計畫型補助款，加上各項重大建設帶動產業發展，104年起本市創稅數逐年增加，110年達2212億元，創稅數回補比率也逐年成長，市府持續推動開源節流措施，確保財政與建設良性循環，達成「穩健建設、穩健財政」的目標。

鄭文燦說，112年度桃園市總預算案歲出編列1429億9100萬元，在經常門編列1098億200萬元，資本門編列331億8900萬元，分別占歲出總額76.79％、23.21％，其中，歲出項目以教育科學文化支出最高，編列585億8614萬元；經濟發展支出246億5438萬元；社會福利支出240億3531萬元，分別占歲出總額40.97％、17.24％、16.81％，為市府主要的支出大宗。

主計處長林世杰說，軌道建設方面，捷運綠線、鐵路地下化、機捷延伸線、捷運棕線等工程編列54億2540萬元；為推動交通建設，就路平及開瓶計畫、人行道改善、騎樓整平、停車場等工程編列48億7858萬元；在水環境建設方面，河川整治、污水及雨水下水道系統等工程編列41億5894萬元；另桃園航空城計畫也編列202億8894萬元。

針對智慧城市治理，市府在天羅地網監視錄影系統、科技執法、桃園市民卡及LED智能路燈等項目編列11億675萬元；因應住宅政策，社會住宅、包租代管計畫、住宅租金補貼等編列41億1143萬元；而興建圖書館總館及分館、美術館等文化地標上編列16億1403萬元；此外，為充實體育休閒設施，興建國民運動中心、體育園區、球場及主題共融式公園也編列7億7233萬元。

在教育投資上，新設學校、校舍增修建、擴大布建公共化幼兒園、生生用平板、營養午餐、幼兒就學補助等項目，編列116億8836萬元；幼兒托育政策方面，育兒津貼、托育補助、布建公共托育設施及親子館等，編列40億6364萬元；長者福利政策上，三節禮金、重陽敬老金、長者假牙及健保、敬老愛心卡、施打肺炎鏈球菌疫苗、長照服務等補助，編列81億2696萬元。

在附屬單位預算及綜計表方面，112年度本市共計有28 個特種基金，總收入（基金來源）766.41億元，總支出（基金用途）677.25億元，收支相抵後，盈（賸）餘89.16億元。