台灣萊雅推動女性參與科學，促進科學界性別均衡發展。（台灣萊雅提供）

台灣萊雅與春暉啟能中心合作，提供身心障礙族群於倉儲中心長期穩定的工作機會。（台灣萊雅提供）

台灣萊雅百貨專櫃美麗的陳列架使用再生壓克力，達成循環利用。（台灣萊雅提供）

台灣萊雅長期投入環境永續及社會參與不遺餘力，連續四年在最具積極影響力的CSR獎項「天下永續公民獎」中獲得肯定，並持續進步，今年榮獲外商組整體永續第二名的殊榮，同時在環境構面獲得最高分，更是外商美妝企業永續第一名。

天下雜誌表示，台灣萊雅明訂各項永續績效目標，對內致力在各流程減少碳排，到對外與消費者的環境意識傳達，是在台灣沒有生產廠房的企業最佳綠色實踐借鏡。台灣萊雅兼顧市場需求及環境永續，2021年第四季達成企業100％使用綠電，專櫃陳列架採再生壓克力、FSC紙製公版銷售展架等，結合創新與環保的做法，同時堅定扶助弱勢、社會共融的承諾，獲得評審高度肯定。

台灣萊雅致力「萊雅迎向未來(L’Oréal for the Future)」永續減碳目標，率先建立首個適用於單一電號多用戶的「萊雅商辦綠電模式」，並於2021年第四季100％使用綠電。萊雅將永續思維融入產業鏈的各項環節，從包裝減塑、綠色包裝到上架陳列，均致力減少包材及塑膠使用，如百貨專櫃美麗的陳列架100％使用再生壓克力，達成循環利用；開架大賣場採用可跨行銷活動使用的FSC紙製公版展架等。台灣萊雅更勇於推動去除維護產品美觀的塑膠縮膜包裝，壓頭類產品改以最小化紙製扣環，達成減塑減廢。此外，推動「綠色包裝出貨模式」，B2B及品牌官網電商出貨，全面使用FSC環保紙箱、以FSC認證紙材或回收紙箱做裝箱填充物，封箱使用紙膠帶，於疫情後電商出貨比例提高的市場環境中更具意義。

萊雅集團以科學研發為本，關注科學界性別不均議題，台灣萊雅發起設置「台灣傑出女科學家獎」，表彰有傑出貢獻的台灣女性科學家，接軌聯合國SDG5永續目標，推動女性參與科學，發揮影響力。

台灣萊雅與春暉啟能中心、天然韻及庭芳教養院合作，提供身心障礙族群、單親媽媽與原住民工作者，於倉儲中心長期穩定的工作機會，迄今已25年，幫助超過70名弱勢族群融入社會及經濟獨立的能力。

台灣萊雅在台灣的據點以台北市辦公室為主，為推動所在地周遭的生物多樣性，於2021年開始，與荒野保護協會進行為期三年的「台北市生態多樣化專案」。全體員工擔任志工，投入調查超過200座台北市公園生態普查及河岸棲地維護等工作，今年九月共移除0.7公噸的「小花蔓澤蘭」和「福壽螺」等外來種，守護世界級保育物種「四斑細蟌」的棲地環境，以具體行動守護台北生態環境。

台灣萊雅為全台第一大美妝集團，呼應集團對環境永續及社會參與的承諾，啟動以SBTi設定目標的「萊雅迎向未來」永續計畫，以尊重地球限度的模式加速企業轉型，堅定社會參與承諾並在永續方面突破限制、成果亮眼，第四度獲得天下永續公民獎肯定。