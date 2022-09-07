▲KINYO麥飯石電烤盤BP35。（寶家提供）

▲勁旺卡式爐專用燒烤不沾烤盤。（寶家提供）

▲點秋香Yes-香腸爐二尺(高腳)。（寶家提供）

去年因為受到疫情影響，少了烤肉氣氛，今年終於可以大顯身手來烤肉慶中秋，POYA HOME寶家今年為了讓大家準備必備品輕鬆便利，推薦多款平價又實惠選品攻略，不論是室內用的電烤爐、戶外相聚燒烤架、還有周邊烤肉必備利器一應俱全，通通都是寶家精心挑選，尤其是專用燒烤不沾烤盤寶家祭出會員獨享價最低價僅2張百元鈔就可以盡情大啖美食。

近期相關烤肉商品詢問度大增，相關商品整體業績成長3成，即日起至10／4歡慶寶雅37週年慶，活動期間內於寶家全台門市單筆消費滿$499元至POYA APP登錄發票，就有機會抽到名車、電動機車、雙人來回機票、尊榮住宿旅券等等，總價值超過百萬37項豐富好禮。

無碳式居家電烤盤近期特別受到喜愛，寶家在今年更是引進超多新品，像是KINYO電烤盤超大面積是家庭聚會首選，設計油切孔槽盤面可排出多餘油脂，降低身體負擔安心吃烤肉，想要享受大自然戶外烤肉，準備器材也不煩惱，點秋香香腸爐好組裝好收納，符合站姿高度，夯肉無難事，一秒變專業香腸伯！還有像是摺疊桌椅、鋁箔烤肉料理盒、周邊烤肉用具通通都有輕鬆備齊，歡烤結束總覺得身體及頭髮沾滿油煙味及食物味道，使用衣物除臭噴霧，一掃惱人的氣味。

居家烤肉也要多注意用電是否過載，寶家販售多款延長線，具有高溫斷電機制可防護用電狀況，穩定電流更安全可靠，現在價格只要買一送一就能買到安全有保障。