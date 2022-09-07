彰化是全球時尚精品供應鏈重要聚落，不論是紡織、成衣、飾品、皮革產品，年銷售額超過820億元，可說是全球時尚產業的隱形冠軍。為提升彰化特色精品產業邁向時尚精品領域，彰化縣長王惠美今（7）日與中友百貨總經理劉嘉誠代表簽署MOU，聯手推展彰化時尚精品進駐中友百貨，並結合縣內18家標竿企業，共同宣示發展彰化時尚產業鏈。

彰化縣長王惠美表示，中友百貨規劃投資彰化店，原本投資額25億元，如今加碼投資到43億元，預計在2025年開幕，彰化縣府與中友百貨簽署合作備忘錄，為彰化的時尚精品聯合進駐中友百貨，第一階段有18家在地廠商進駐，後續縣府會繼續推出彰化時尚精品，讓更多人知道彰化在地的好產品。

這次參與的18家彰化廠商，包含全球自行車大廠「美利達」、戶外休閒服飾品牌「歐都納」、以精品皮件著稱的「SOBDEALL沙伯迪澳」、「櫳輝紡織」以環保紗線編織緹花布創立的品牌REORE、瞄準全球美腿商機的「琨蒂絲絲襪」、時尚文具起家的「順德工業」、台灣最大工業用布廠「弘裕企業」、以環保紡織材質打入蘋果供應鏈的「力麗企業」。

此外，全球緞帶冠軍「緞帶王」、台灣唯一獲碳足跡認證雨傘的「富雨陽傘」、依據台灣在地環境設計的羽絨服飾品牌「Easy Life」、開發機能纖維布的「聚隆纖維」、創下世界金氏紀錄的鑽石型，口罩國家隊「華新醫材集團」、美妝產品設計研發並自創加湘美品牌及時尚館的「加興企業」、客製化服飾開發的「佳俊服飾」、以浴袍、毛巾及機能用布設計製造的「永翊興業」、機能布品與服飾設計製造的「皇益紡織」、以及生產100％鋁鎂合金一體成型旅行箱的「敞盛國際」。 中友百貨前執行董事張光貝表示，中友是「快適生活的提案者」，意指百貨公司不只是販賣東西，同時也是讓消費者朝向快樂舒適的引導者。順利的話，彰化在2025年將有一座百貨商場，期待中友百貨進駐後，可以讓彰化更加繁榮，也讓鄉親都可以留在彰化消費，讓中友百貨成為彰化的亮點、著名地標，讓彰化引以為榮。