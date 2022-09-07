線上教育新創PressPlay宣布，旗下知識內容事業體PressPlay Academy啟動「艦隊計畫」，將挹注超過1億元的預算，藉由市場經驗、技術與資源策略整合的注入與輔導，預計將吸引9位成為策略聯盟夥伴，打造台灣新創內容艦隊。

PressPlay集團於2016年成立，初期以創作者經紀踏入市場，打造「娛樂」、「品牌」、「知識」三領域，日前完成B輪募資。PressPlay Academy在2021年攜手由文化內容策進院與貝殼放大群眾集資顧問公司設立的「天使放大」，策略投資「生鮮時書」，透過製課經驗、學員運營、產品等技術與行銷資源的協助成功加速生鮮時書在各領域中的發展。

PressPlay Academy表示，從2021年底啟動第一階段策略聯盟夥伴招聘，經歷8個月時間，吸引共7組夥伴成為PressPlay Academy的策略聯盟夥伴，包括生鮮時書、梯梯文創、Mamibuy媽咪拜、雪薇英文、 Next Master、圖文不符、燒賣研究所等。

PressPlay Academy表示，目前已成功為第一階段的合作夥伴創造累積達破億元的課程產值，同時也提高課程產量，創造「爆款」課程。

接下來，PressPlayAcademy也將於9月將會再啟動第二階段的策略聯盟夥伴招聘，攜手更多課程獨家合作夥伴，同時將會挹注超過1億元的預算與資源，協助具有潛力的合作夥伴。

PressPlayAcademy表示，資金將運用在課程內容產製、行銷操作、同時更會建置自動化數據分析系統，以提高策略聯盟夥伴的產值與效率，預計第二階段吸引9位成為策略聯盟夥伴。

PressPlay表示，接下來也將強化幾大面向，首先是海外市場，PressPlay於2019年落地香港開拓創作者經紀，未來將把創作者的變現服務帶到海外市場並實際落地，開拓海外合作商機。此外，在營運穩定獲利狀況下，PressPlay也表示，接下來將往IPO前進，朝台灣資本市場邁進，預計2023年送件興櫃。