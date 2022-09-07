Vana Candles 香氛蠟燭暖燈 摩登實木款黑白兩色 情境照。（Vana Candles提供）

Vana Candles 瑞典天然植物蠟香氛蠟燭 北歐幻彩袖珍系列【Vinterparadis 雪國幻境】 -溫暖香料調。（Vana Candles提供）

瑞典香氛品牌Vana Candles去年在台北東區開設全新品牌概念店後，旋即以獨特的設計美學與源於北歐瑞典純粹的天然香氛，讓台灣消費者體驗到不同與以往的質感生活。

透過層層堆疊的氣味記憶，喚起美好人生經驗的總合。香味，是記憶的延伸，同時也是釋放壓力的捷徑，隨著疫情進入相對穩定的狀況，Vana Candles也精選了適合秋天的香味與居家香氛配件，讓家成為忙碌生活中的療癒庇護。

全程在瑞典生產製造，使用天然性植物蠟生產蠟燭，經過多年研發的獨家植物蠟配⽅，主要成份為瑞典當地農場收購的油菜籽所製成的油菜籽油，碳足跡與廢料處理皆符合瑞典農作標準，全程使用非基改原料，確保製程與原料皆避免浪費且友善環境。Vana Candles 主系列蠟燭擁有優良乾淨的燃燒品質、極致香味的效果與最低程度的黑煙等特質，確保每次使用都是優秀的香氛體驗，以最高規格把關每顆即將伴你度過美好時光的蠟燭。

秋天大推的是從視覺到味覺都很舒緩無壓的「北歐幻彩系列」，北歐大地是神話中起源於寒冰與烈焰的共存之地，在這個童話般的國度不但擁有廣闊的森林、明淨的湖泊，神聖的午夜太陽與壯麗雪景；如夢似幻的自然景觀也創造了壯闊的傳奇史詩與充滿奇幻色彩的童話。