九合一大選倒數不到三個月，各政黨摩拳擦掌準備中，年底選舉的成敗，恐也會影響到2024年總統大選。媒體人黃揚明今（7）日就預測，若是年底民進黨「六都中拿下四都」，那民進黨內部一定內鬥到底，對於2024總統大選一定會重演2019年「賴清德大戰蔡英文」的模式，陳建仁、鄭文燦、賴清德都會投進這場爭鬥。

黃揚明今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，如果年底民進黨在六都中拿下四都，這種大勝的狀況，民進黨內部一定內鬥到底，因為年底地方選舉大勝，蔡英文不會跛腳、蘇貞昌繼續做行政院長，他們不需要檢討，這個「有政府會做事」選民都埋單。黃揚明更說，「在大勝之下，在這個選戰中已經有派系之間默默的互鬥、互相較勁。這樣私底下的較勁就會變成檯面化」。

黃揚明也預測，在今年11月26日「開票日揭曉」的那一刻，就宣告了2024年總統大選的起點開跑，很快在一、兩個月內，想要表態的就會趕快表態了。如果民進黨年底大勝，就會讓黨內認為「反正地方選舉都大勝了，中央一定派誰都會贏」，這時候就沒有協調空間，就是初選，隨即就會重演2019年「賴清德大戰蔡英文」的模式，陳建仁、鄭文燦、賴清德都會投進去這場初選，所以民進黨各派系有機會的，都會來試試看。