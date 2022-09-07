藝人楊丞琳近日遭挖出，過去在節目上曾說在台灣吃海鮮很奢侈，遭綠營側翼狂轟，甚至連政府機關也都帶頭嘲諷，引發許多人不滿，行政院政務委員張景森更二度PO文逆風力挺楊丞琳，痛批如今網路跟風、霸凌當有趣，實在讓他不寒而慄。

楊丞琳在大陸節目上稱自己小時候貧窮，幾乎沒吃過海鮮，吃海鮮很奢侈，遭綠營支持者認為「辱台」，紛紛出征楊丞琳社交平台，瘋狂洗文，還有許多公家機關、首長，如高雄市長陳其邁、內政部臉書甚至公開嘲諷楊丞琳，引發軒然大波。

政委張景森對此在臉書連PO兩篇文為楊丞琳說話，他開頭先表示「最近看到一堆海鮮圖，覺得有點不舒服」，因此有些話想說。張景森說楊丞琳從小家境不好，從小就必須工作賺錢，而根據前後脈絡來看，楊丞琳說的是自己家庭貧窮，才會吃不起海鮮，而不是說台灣人都吃不起海鮮。

對於楊丞琳說在中國大陸工作，自己是廣東人，在台北市長大，張景森說，楊的父親就是廣東人，因此認為自己廣東人也能理解，沒有人應該為自己認同受攻擊，而且楊丞琳在節目上講的是台灣，只是被節目組上字幕改為中國台灣。

張景森表示，並不是每個人都跟黃安一樣，要刻意對台灣說些惡毒的言論來討好對岸。他感嘆，楊丞琳說法可能不夠周延，但實在沒必要花時間跟情緒討論，就這樣一個小錯，被拿來猛打狠批，接著一大群網路盲流跟風，把霸凌當有趣，實在讓人不寒而慄，台灣的網路不應該染上這種文革風，否則真的有點可怕。