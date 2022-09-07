【志耕氣象報報】北東部 晚稍涼 午後雨 備雨具│中視新聞 20220907

眾所期待的中秋連假將至，許多人早已安排和親友團聚，不過中央氣象局表示，連假天氣前期較穩定，後期東北風漸強，北部及東半部降雨機率增加，而菲律賓東方海面的熱帶低壓系統，預估最快今晚或明日增強為輕颱「梅花」，周六（9/10）晚間離台灣最近，影響也最大。

氣象局指出，明日各地天氣回穩，大致為多雲到晴，受到東北風影響，基隆北海岸及東半部有零星陣雨，清晨南部有零星陣雨，午後中南部則是局部雷陣雨。

氣象局指出，明（8）日天氣較穩定，但中南部仍要注意午後雷陣雨。（圖／翻攝自氣象局官網）

明日氣溫方面，氣象局針對台東縣發布高溫警示，有機會出現36度以上高溫，而明日全台溫度普遍來到31至33度，感受較溫暖舒適，低溫部分北部及東半部約24、25度，中南部約26、27度。

中央氣象局預報員趙竑表示，目前在菲律賓東方海面有一熱帶性低氣壓，預估今晚至明日可能升級成今年第12號颱風「梅花」，強度約達輕颱上限或中颱，就目前資料觀測，周六離台灣距離最近，不過可能還會有變數。

氣象局表示，熱帶性低氣壓TD15最快可能在周六（9/10）升級為颱風。（圖／翻攝自氣象局官網）

氣象局表示，連假天氣前期整體穩定，但後期東北風逐漸增強，北部及東半部降雨機率增加，周六（9/10）白天水氣較少，各地及離島天氣多雲到晴，清晨南部有零星陣雨，午後中南部及山區局部短暫雷陣雨，基隆北海岸及東半部則是整天有零星陣雨，但周六晚上開始，受到東北風影響，北部及東半部有局部陣雨，中南部及離島多雲到晴，午後山區、中南部都有機會下雷陣雨。

至於中秋節時，月娘是否有機會露面？氣象局表示，周六基隆北海岸及東半部雲量較多，賞月得碰運氣，基本上是「越往南賞月條件越好」，不過中南部地區有午後雷雨，想賞月也得等雷雨消散。