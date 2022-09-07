淡水警方昨(6)日晚間獲報，有名58歲楊姓男子獨自登山時，在陽明山鞍部山區受困，警方立刻與消防組成10餘人的救難隊前往搜救，在當晚8時許便找到楊男，所幸僅有些微失溫並無大礙，將他帶下山後，由於楊男拒絕送醫，在短暫休息後他便自行離去。

據了解，這名楊男平時常到陽明山鞍部、二子坪等山區等地登山健走，他在6日中午12時獨自駕車，從台北市內湖到陽明山鞍部，進入小觀音山登山步道後卻誤入竹林迷失方向，當時天色已漸昏暗，楊男身上又無攜帶任何照明設備，而前方則是崎嶇的山路，迷失方向又進退不得的楊男只好撥報警求援。

淡水警方獲報後，隨後在當天晚間6時許與消防人員在陽明山鞍部停車場集結，組成搜救隊進入山區搜尋近2個小時，終於在晚間8時許在竹林間發現受困的楊男，隨即陪同楊男緩步下山，在晚間9時許成功返回停車場，經初步檢視楊男並未受傷且生命跡象穩定，由於楊男婉拒送醫，因此稍事休息後便讓他自行駕車離去。

淡水警分局呼籲，民眾登山前應先充分了解當地地形與天候等因素，並隨時注意身體狀況，如果是登爬高山，應有嚮導或結伴同行，切勿隻身前往，以免發生意外。