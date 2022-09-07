受制於天然氣等斷供隱憂，歐洲能源危機遲遲不見曙光，成本高攀的情況下，歐洲金屬產業面臨「生存危機」，光近幾天，又有2家鋁生產商宣布減產，幅度最高幾近腰斬，產業相關團體致信歐盟政要，呼籲透過補助措施援助金屬產業，否則恐導致「永久性去工業化」。

外媒報導，歐洲金屬產業一直是電力、天然氣最大的工業消費者，這些舉措證明能源危機對產業嚴重的影響，代表該地區最大生產商的團體致信歐盟官員，呼籲展開一系列的協助措施，否則可能導致歐盟「永久性去工業化」。

電價的飆升使歐洲在過去一年損失部分煉鋁能力，且屢屢傳出多家巨頭減產。歐洲最大煉鋁廠法國敦克爾克鋁業公司（Aluminium Dunkerque Industries France）宣布減產22%；Speira GmbH則計畫在德國冶煉廠減產高達50%。

Speira執行長Einar Glomnes發布聲明坦言，該公司與其他歐洲同業遭遇相同的挑戰，能源價格在過去數月達到過高的水準，且預期短時間內不會回落。此外，Speira將於11月底前完成裁員，但沒有強制裁員的計畫。

雖然部分冶煉廠有獲得政府補貼，以及長期的電力交易、自身可再生能源的支撐，然業界人士仍悲觀表示，如果能源壓力不斷擴大，可能造成當地鋁產能「永久關閉」。

歐洲金屬產業協會（Eurometaux）呼籲，歐盟應該擴大救助，並透過限制天然氣稅收和附加費以支持產業。協會強調，歐盟也應該考慮採取臨時團隊措施，以平衡在危急時刻其他特定產業的暴利。